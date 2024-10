UEFA Uluslar Ligi’nde Fenerbahçe gecesi!

AÇILIŞLAR İRFAN CAN KAHVECİ'DEN

İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'da Karadağ maçında oyuna sonradan dahil olurken, İzlanda karşısında ilk 11'de yer aldı. Karadağ karşılaşmasında oyuna 63'üncü dakikada dahil olan İrfan Can, 69'uncu dakikada kaydettiği golle milli takıma galibiyeti getirdi. İzlanda karşılaşmasına ise ilk 11'de başlayan İrfan Can, 62'nci dakikada attığı şık gol ile İzlanda karşısında skoru eşitleyen golü kaydetti.

AMRABAT 2 MAÇTA TAM SÜRE ALDI, EN-NESYRİ GOL ATTI

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda 12 Ekim ve 15 Ekim'de Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelen Fas, 2 maçtan da galibiyet ile ayrılarak, 12 puanla B Grubu'nda lider olarak yer alıyor. Sofyan Amrabat iki maçta da ilk 11'de başlarken, Youssef En-Nesyri ilk maça yedek kulübesinden dahil olurken, ikinci maçta ilk 11'de yer aldı. Dün deplasmanda Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup eden Fas'ta 50'nci dakika Youssef En-Nesyri penaltıdan takımının 3'üncü golünü kaydetti.

EDIN DZEKO'NUN GOLÜ YETERLİ OLMADI

UEFA Uluslar A Ligi Grup 3'te yer alan Bosna Hersek, evinde Almanya'yı konuk etti. Deniz Undav'ın 30'uncu ve 36'ncı dakikada attığı 2 golle geriye düşen Bosna Hersek'te 70'inci dakikada kaptan Edin Dzeko, gol atmasına rağmen yeterli olmadı ve maç 2-1 sonuçlandı.