G.Saray’a Şansalan F.Bahçe’ye Metoğlu!

Milli
ara sonrası bu hafta sonu yeniden başlayacak olan Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günkü Antalyaspor- Galatasaray maçını Ali Şansalan
yönetecek. Pazar günü Samsun- Fenerbahçe karşılaşmasında ise ligin yeni hakemi Muhammet Ali Metoğlu
görev yapacak.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ
CUMARTESİ
13.30....... Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16.00....... Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00....... ikas Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman
19.00....... Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan
PAZAR
13.30........Net Global Sivasspor-A. Hatayspor: Mehmet Türkmen
16.00....... Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
19.00....... Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
19.00....... Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu
PAZARTESİ
20.00....... Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
Adana Demirspor haftayı bay geçecek.