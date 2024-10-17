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Giriş Tarihi: 17.10.2024

G.Saray’a Şansalan F.Bahçe’ye Metoğlu!

G.Saray’a Şansalan F.Bahçe’ye Metoğlu!
Milli ara sonrası bu hafta sonu yeniden başlayacak olan Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günkü Antalyaspor- Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek. Pazar günü Samsun- Fenerbahçe karşılaşmasında ise ligin yeni hakemi Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

CUMARTESİ
13.30....... Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16.00....... Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00....... ikas Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman
19.00....... Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan
PAZAR
13.30........Net Global Sivasspor-A. Hatayspor: Mehmet Türkmen
16.00....... Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
19.00....... Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
19.00....... Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu
PAZARTESİ
20.00....... Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
Adana Demirspor haftayı bay geçecek.

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G.Saray’a Şansalan F.Bahçe’ye Metoğlu!
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