G.Saray’a Şansalan F.Bahçe’ye Metoğlu!

Milliara sonrası bu hafta sonu yeniden başlayacak olan Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günkü Antalyaspor- Galatasaray maçınıyönetecek. Pazar günü Samsun- Fenerbahçe karşılaşmasında ise ligin yeni hakemigörev yapacak.13.30....... Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler16.00....... Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük19.00....... ikas Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman19.00....... Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan13.30........Net Global Sivasspor-A. Hatayspor: Mehmet Türkmen16.00....... Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam19.00....... Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın19.00....... Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu20.00....... Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan ÇakırAdana Demirspor haftayı bay geçecek.