Halil Umut Meler’e büyük tepki!

UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile Danimarka arasında oynanan karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetmişti. Meler 2-2 sona eren karşılaşmada İsviçre'nin 74. dakikada Zeki Amdouni ile bulduğu 3. golü, korner atışında topun daha önce kale çizgisini geçtiği gerekçesiyle iptal etmişti. Bu pozisyonda yardımcısı İbrahim Çağlar Uyarcan'ın kararına uyan Meler'in büyük bir hata yaptığı iddia edildi.

ÇİZGİYİ GEÇMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

İsviçre'nin en büyük gazetelerinden Blick pozisyonun detaylı videosunu yayınlayarak Ugrinic'in köşe vuruşunda topun açıkça çizgiyi geçmediğini ifade etti. Eski ünlü hakemlerden Urs Meier, hakem uzmanı olarak Blick'e yaptığı yorumda yardımcı hakem Uyarcan'a yönelik sert eleştiriler yaptı. Meier tamamen yanlış bir açıda duran Uyarcan'ın atış anında orta çizgiye doğru bir adım attığını belirterek bunu anlamakta çok zorlandığını söyledi.

Blick'teki haberde UEFA'nın İsviçre-Danimarka karşılaşmasındaki görüntüleri gelecekte hakemler için ders olarak kullanabileceği belirtildi. UEFA Uluslar Ligi'nde gol çizgisi teknolojisinin kullanılmadığı belirtilerek Halil Umut Meler'in bu pozisyonda yardımcısı İbrahim Çağlar Uyarcan'ın kararına uymak zorunda kaldığı vurgulandı.