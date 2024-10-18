Lewandowski’nin Barcelona transferinde dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı!

Barcelona'nın 2022 yazında 45 milyon euro'ya bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten kadrosun kattığı Robert Lewandowski transferinde dolandırıldığı ortaya çıktı.
MENAJERİ GİBİ DAVRANMIŞ
İspanyol Cadena SER'in haberine göre; Barcelona yönetimi, Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi gibi davranan sahte bir kişi tarafından dolandırıldı.
E-POSTAYLA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ
Bu kişinin e-posta yoluyla Lewandowski'nin transferi için menajerlere ödenen komisyonun kendisine gönderilmesini istedi.
1 MİLYON EURO DOALNDIRMIŞLAR
Barça'nın bu tuzağa düştüğü ve sahte menajerin bir işbirlikçisine ait olduğunu iddia ettiği hesaba 1 milyon Euro transfer ettiği ifade edildi. Ancak Barcelona'nın parayı geri aldığı; Pini Zahavi'nin ise kimlik hırsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.