Lewandowski’nin Barcelona transferinde dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı!

E-POSTAYLA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ

Bu kişinin e-posta yoluyla Lewandowski'nin transferi için menajerlere ödenen komisyonun kendisine gönderilmesini istedi.

1 MİLYON EURO DOALNDIRMIŞLAR

Barça'nın bu tuzağa düştüğü ve sahte menajerin bir işbirlikçisine ait olduğunu iddia ettiği hesaba 1 milyon Euro transfer ettiği ifade edildi. Ancak Barcelona'nın parayı geri aldığı; Pini Zahavi'nin ise kimlik hırsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.