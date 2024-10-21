Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası 3 futbolcu için karar!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart 2024 günü Papara Park Stadyumu'nda oynanan maç sonrasında olaylar çıkmıştı. Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürürken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için, sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
Ayrıca 4 futbolcu için basit yaralama suçundan dosya savcılık uzlaştırma bürosuna gönderildi. Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa 4 futbolcuya basit yaralama suçundan dava açılacak.