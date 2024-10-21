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Giriş Tarihi: 21.10.2024 12:10

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası 3 futbolcu için karar!

17 Mart 2024 tarihinde Papara Park Stadı'nda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında taraftarlar ve oyuncular arasında yaşanan olay sonrası karar verildi. Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürürken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için, sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası 3 futbolcu için karar!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart 2024 günü Papara Park Stadyumu'nda oynanan maç sonrasında olaylar çıkmıştı. Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürürken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için, sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Ayrıca 4 futbolcu için basit yaralama suçundan dosya savcılık uzlaştırma bürosuna gönderildi. Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa 4 futbolcuya basit yaralama suçundan dava açılacak.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası 3 futbolcu için karar!
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