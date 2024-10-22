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Giriş Tarihi: 22.10.2024 09:35 Son Güncelleme: 22.10.2024 09:44

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da yeniler tam isabet

Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerden üst seviyede katkı aldı. Sara orta sahada açığı kapattı, Jakobs solda sorunları bitirdi. Osimhen gelir gelmez şova başlarken Sallai de patlamayı yaptı. Yedek kalan Batshuayi ise takımın enerji deposu...

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da yeniler tam isabet

Geçen sezon 10'dan fazla transfer gerçekleştiren Galatasaray'da yenilerden düzenli katkıyı Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez yapmıştı. Zaha ve Tete başta olmak üzere birçok isim beklentilerin uzağında kaldı. Büyük umutlarla kiralanan Angelino devre arasında yollandı, Ndombele hayal kırıklığı olarak sezonu tamamladı. Bu transfer döneminde ise Sarı-Kırmızılı takım hem sayısal olarak daha az takviye yaptı hem de Jelert dışındaki yenilerden maksimum katkıyı aldı.

Kulüp tarihinin 18 milyon Euro bonservisle en pahalı ismi olan Gabriel Sara, nokta atışı takviye olduğunu performansıyla kanıtladı. Köhn yerine geçen İsmail Jakobs sol bekteki sorunu çözdü. Yılın transferi Osimhen gelir gelmez fark yarattı. Son transfer Sallai de Antalya'daki oyunuyla sivrildi. Üçüncü forvet konumuna düşen Batshuayi, Florya ve soyunma odasındaki pozitif kişiliğiyle hocası Okan Buruk'un memnun olduğu bir başka isim...

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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da yeniler tam isabet
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