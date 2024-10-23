Galatasaray’ın konuğu Elfsborg!

UEFA Avrupa Ligi'nde G.Saray, 3. sınavında bugün İsveç ekibi Elfsborg'u 17.30'da RAMS Park'ta ağırlayacak. Aslan PAOK'u (3-1) devirip Rigas (2-2) ile berabere kalarak bu maça 4 puanla 8. çıkıyor.

Konuk takım ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda 16. sırada yer alıyor. Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği karşılaşma TRT 1'den ekranlara gelecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ndeki son 16 mücadelesinden 14'ünü kaybetmedi.

114 GALİBİYETİ VAR

Avrupa arenasında geride kalan 320 müsabakadan Cimbom 114 defa galip ayrılırken, 121 kez mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. İsveç takımları, Avrupa'da Türk ekiplerine konuk olduğu son beş maçın hiçbirini kaybetmedi, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



JUVENTUS AKILLARDA!

Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi en erken Avrupa sınavını Juventus'a karşı yaşamıştı. Kar yağışı nedeniyle bir gün ertelenen 11 Aralık 2013'teki mücadele gündüz 15:00'te başlamış ve Juve'yi yıkan golü Sneijder atmıştı. Uzun zamandır gece maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park, bugün 17.30'da Elfsborg'a kapısını açacak.