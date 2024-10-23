Mert Nobre’nin yeni adresi açıklandı!

Futbolu bıraktından sonra teknik direktörlüğe başlayan Mert Nobre, yeni takımıyla anlaşma sağladı.

Brezilyalı, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden Gostivar Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü oldu.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Nobre; Erten Ersu, Nabil Dirar ve Alper Potuk'a hocalık yapacak. Gostivar'ın sportif direktörlüğünü ise yine Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Moussa Sow yapıyor.

Gostivar'dan Nobre için yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forvet olarak oynayan, Gençlerbirliği, Altay ve Çorum FK gibi önemli Türk takımlarını yöneten Mert Nobre, yeni teknik direktörümüz olarak getirildi. 2024/2025 sezonunun geri kalanında kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

Gostivar, 12 takımlı Makedonya Ligi'nde 17 puanla 4.sırada yer alıyor.