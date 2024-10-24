LYON BEŞİKTAŞ CANLI | Kartal, Avrupa’da ilk zaferin peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Olimpik Lyon'a konuk olacak. Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Siyah-Beyazlılar, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

LYON - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Perri, Maitland, Caleta-Car, Mata, Tagliafico, Matic, Tolisso, Veretout, Fofana, Cherki, Lacazette

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Musrati, Muçi, Rafa Silva, Gedson, Immobile

SEMİH-MUÇİ REKABETİ KIZIŞTI

Beşiktaş'ta son dönemde ismi en çok yan yana gelen isimler arasında Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi var. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 4 maçtır üst üste 11'de şans tanıdığı Muçi'yle, 7 maç kulübede tuttuktan sonra Konyaspor mücadelesinde 11'de oynattığı Semih arasındaki rekabeti artırdı. Son maçta ilk golü getiren penaltıyı kazandıran Semih, Avrupa Ligi'nde ilk kez 11'de oynamayı arzu ediyor. Ancak Frankfurt karşısında sol kanatta görev alan ve Konyaspor maçında da 4-3-3'e dönüşten sonra sağ kanattan sola çekilen Muçi bir adım önde görülüyor.

4 İSİM KADRODA YOK

Sakat olan Milot Rashica, Gabriel Paulista, Mert Günok ve Chamberlain kadroda yer almadı. Konyaspor maçında kadroya dahil edilmeyen Onana ise herhangi bir sakatlığı ya da yabancı sınırı olmamasına rağmen Lyon kafilesinde de kendine yer bulamadı.