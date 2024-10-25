Başakşehir darmadağın!

Konferans Ligi'nde ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 2-1 yenilen RAMS Başakşehir, galibiyet için çıktığı Celje deplasmanında hiç beklemediği bir skorla karşılaştı. Maçın başında Pelkas ile bulduğu pozisyondan golü çıkaramayan Başakşehir'e cezayı 5. dakikada Svetlin kesti. Kucys'un kaleci Deniz'den dönen şutunu ağlara gönderen Svetlin takımını 1-0 öne geçirdi.Geçen sezon Eyüpspor forması giyen Seslar'ın 34'te bulduğu golle birlikte Celje iyice rahatlarken ilk yarı da bu skorla sona erdi.İkinci yarıda Çağdaş Atan 3 değişikliğe giderken beklediği etkiyi göremedi. 51 ve 77'de topu ağlara gönderen Kucys oldu.Başakşehir, aldığı yenilgi ile birlikte galibiyet hasretini de 4 maça yükseltti. En son Süper Lig'de 27 Eylül'de Sivasspor'u 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, ardından sahasında Rapid Wien'e 2-1 kaybetti, Kayseri ile İstanbul'da 1-1 berabere kalıp Trabzon deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile döndü. Dün de Celje'ye yenilen Çağdaş Atan'ın talebeleri 4 maçtır kazanamıyor.tanıdığımız Albert Riera'nın maçtan önce çok iddialı konuşmasına şaşırmamıştık ancak 5. dakikada başlayan gol yağmuruna gerçekten şaşırdık. Rakip Celje geçen sene Slovenya şampiyonu olsa daDün onları 5-1'lık galibiyete taşıyan faktör daha hırslı ve ataklarda hızlı olmalarıydı. Bizim için asıl şaşırtıcı olan Başakşehir gibi tecrübeli takımın erken yenilen golden sonra adeta dağılması!Ne top kontrolü ne de alan kontrolü hiçbirini yapamadık. Çağdaş Atan 3-0'ı çıkarmak adına ikinci yarıya Crespo, Berat, Ömer Ali'yi çıkararak yerlerine de Onur, Kemen ve Emre Kaplan'ı oyuna alarak başladı. Yenilen 4. golün Celje'nin ikinci yarı ilk atağı ve ilk vuruşunda gelmesi büyük şanssızlıktı. 2. yarı alanına kapanıp kontratak yapan Slovenya temsilci, 4 gol atmanın rahatlığını sonuna kadar kullandı. Kalan sürede temsilcimiz daha istekli olsa da ancak Pelkas'la 1 gol üretebildi.