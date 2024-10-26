BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson’un yükselişi

Kartal, 1 Temmuz 2022'de Benfica'dan %50 bonservisine 6 milyon Euro ödediği Gedson'dan bu seneye kadar hep inişliçıkışlı bir grafik gördü. Ancak Portekizli futbolcu, bu sezon ortaya koyduğu performans ile parmak ısırtıyor. Lyon deplasmanında takımın en etkili isimlerinden olan oyuncu, golü ile zaferi de getirirken teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile küllerinden doğdu.

18 MİLYON EURO'YA GİDİYORDU

25 yaşındaki oyuncu, yeni sezon için kadroda A planı olarak düşünülmezken teknik heyetin de onayı ile 18 milyon Euro'ya Zenit'e transfer olmanın kıyısındaydı. Ancak bu transfer gerçekleşmeyince iş Van Bronckhorst'a düştü.

GİO'NUN HEMEN ELİ DEĞDİ

Geçtiğimiz sezonlarda daha fazla merkez savunma rolü üstlenen Gedson, bu sezon hücumcuya dönüştü. Van Bronckhorst, Rafa Silva'ya yakın oynattığı ve sık sık hücuma katılmasını istediği oyuncusunun oyun mantalitesini değiştirdi. Futbolcusunun içindeki cevheri işleyen Hollandalı hoca, Gedson'dan en fazla verimi alan teknik adam oldu. Benfica, Tottenham ve Beşiktaş kariyerlerinde bu sezona dek en fazla gol attığı sezonda sadece 3 kez ağları sarsabilen Gedson Fernandes, kendini bu konuda aştı. Ayrıca toplam 8 gol katkısına ulaşan Portekizli oyuncu, iki gole daha katkı vermesi durumunda 2022-23 sezonunda 3 gol, 6 asistlik performansını geride bırakacak ve ilk kez 10 gol katkısına ulaşmış olacak.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez'in de göz hapsinde olan ve gelecek ayki milli takım aday kadrosuna davet alabilmek için ekstra motive olan Gedson'u, ülkesinin milli takım gözlemcileri de yakından takip ediyor. Martinez'in isteğiyle birlikte başarılı orta sahanın her maçı mercek altına alınmaya başladı. Gedson'un saha içerisindeki en büyük destekçisi ise Rafa Silva. Tecrübeli isim, takım arkadaşının bu sezon Avrupa'da attığı 4 golün 3'ünde asisti yapan kişi oldu.