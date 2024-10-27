Galatasaray-Beşiktaş derbisinde favori kim? İki takımın da avantajları ve dezavantajları...





GALATASARAY HÜCUMDA ADETA KÜKRÜYOR

G.Saray; maç başına golde (3), toplamda (16.8) ve isabetli (6.9) şutta, gol beklentisinde (18.2) Beşiktaş'ın önünde yer alıyor. Kartal'ın ise maç başı gol sayısı (2.1), şutu (14.1), isabetli şutu (5.5) ise gol beklentisi (16.8) olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'da Barış Alper ile İcardi 4'er golle takımını sırtlarken 3 golle Osimhen takip ediyor. Beşiktaş'ta İmmobile attığı 8 golle krallıkta zirvede bulunuyor.

KALEDE TECRÜBE ABİDESİ VAR: MUSLERALigin en az gol yiyen ekibi (5) olan Beşiktaş'ta kaleci Mert'in yokluğunda Ersin görev yapacak.