Galatasaray-Beşiktaş derbisinde favori kim? İki takımın da avantajları ve dezavantajları...

Haftanın en kritik maçı yıldızlarla dolu iki takımın mücadelesine sahne olacak. 25 puanlı lider Galatasaray ile zirveyi 20 puanla takip eden Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.
Aslan, seyircisinin önünde kazanıp bu sezonki 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlarken Kartal ise rakibini yenerek puan farkını 2'ye düşürmeyi istiyor. İki ekibin istatistiklerine bakıldığında ilginç rakamlar öne çıkıyor. İşte detaylar:
GALATASARAY HÜCUMDA ADETA KÜKRÜYOR
G.Saray; maç başına golde (3), toplamda (16.8) ve isabetli (6.9) şutta, gol beklentisinde (18.2) Beşiktaş'ın önünde yer alıyor. Kartal'ın ise maç başı gol sayısı (2.1), şutu (14.1), isabetli şutu (5.5) ise gol beklentisi (16.8) olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'da Barış Alper ile İcardi 4'er golle takımını sırtlarken 3 golle Osimhen takip ediyor. Beşiktaş'ta İmmobile attığı 8 golle krallıkta zirvede bulunuyor.
KALEDE TECRÜBE ABİDESİ VAR: MUSLERALigin en az gol yiyen ekibi (5) olan Beşiktaş'ta kaleci Mert'in yokluğunda Ersin görev yapacak.
Lyon'da galibiyetin başkahramanı olan 23 yaşındaki Ersin, bu sezon 3 müsabakada 2 gole engel olamazken 1'inde geçit vermedi. G.Saray'ın 38'lik emektarı Muslera, ligde 9 karşılaşmada ağlarını 8 kez düşürdü, 3 maçta gole kapatmayı başardı.
KİLİT OYUNCULAR ORTA SAHADA SARA VE GEDSON
Orta sahada iki takımın 8 numaraları öne çıkıyor. Beşiktaş'ın bu sezon adeta gizli santrforu olan Gedson Fernandes, attığı 7 golle Bronckhorst tedrisatında kariyerinin zirvesini yaşıyor. Portekizli yıldız, Kartal'ın orta sahadan hücuma çıkışlarında kilit ismi olacak. Galatasaray'da da yeni transfer Gabriel Sara, Aslan'ın en büyük kozu konumunda. Fenerbahçe derbisinde ağları sarsan Brezilyalı, 2 gol-4 asistle kendini kanıtlarken attığı 11 kilit pasla asistan görevini görüyor.
ASLAN'IN GOLDE EN BÜYÜK SİLAHI DURAN TOP
Aslan'ın ağlara gönderdiği 27 golün 9'u (%33) duran top organizasyonundan geldi. Bu alanda zirvede olan sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ile İcardi 2'şer golle başrol oynuyor. Beşiktaş ise bu alanda ligde sadece 1 gol bulabilirken onu da sakatlığı süren Paulista atmıştı.
LİGİN EN İYİ BİTİRİCİ EKİBİ CİMBOM
Pozisyonları golle sonuçlandırmada ligde Okan Buruk'un takımı Galatasaray'ın çok bariz üstünlüğü bulunuyor. Aslan, 151 şutunun yüzde 17.9'unu golle bitirerek ligin en iyi ekibi olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş ise bu değerde 113 kez çerçeveyi yoklayıp, yüzde 15.0'lık karne tutturarak üçüncü sırayı yer aldı. Galatasaray'da Mauro İcardi, Beşiktaş'ta ise Ciro İmmobile bu alanda öne çıktı.
TOPA SAHİP OLMADA KARTAL ÜSTÜN
Topa sahip olma performansıyla Beşiktaş, Galatasaray'ın 1 adım önünde yer alıyor. Kartal, yüzde 59 ile ligin tek başına zirvesindeyken Cimbom'un yüzde 56.3'lük değeri bulunuyor.