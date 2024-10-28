Snoop Dogg, İskoç devine talip oldu

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Snoop Dogg, İskoç ekibi Celtic'e yatırım yapmayı hedefliyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Celtic hisselerine talip olan Snoop Dogg, "Bir spor takımına yatırım yapmak uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi. Celtic'e yatırım yapma şansım olsaydı bunu asla kaçırmazdım. Avrupa'da çok fazla futbol maçı izledim ama Celtic taraftarları gibi bir taraftar görmedim. Onlarda çok özel bir şey var." dedi.

"AVRUPA'DA KONUŞULMASININ BİR NEDENİ VAR"

Celtic ile çok uyumlu olacaklarını aktaran ABD'li sanatçı, "Taraftarlarının Avrupa'da konuşulmasının bir nedeni var, dünyanın en iyi oyuncuları ve antrenörleri size Celtic Park gibi bir yer olmadığını söylüyor ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Maskotları bir tazı, bunu uyduramazsınız. Snoop Dogg, 'Hoopy the Hound' oluyor! Bu cennette yapılmış bir eşleşme olmalı. Manşetler kendi kendini yazıyor." sözlerini söyledi.

145 MİLYON EURO'LUK SERVET

Haberde, Snoop Dogg'un yaklaşık 145 milyon euro'luk bir servetinin olduğu ve bu paranın Celtic hisselerinin almak için bir kısmını almak için yeterli olduğu belirtildi. (Daily Record)