A Spor’a alçak saldırı!

Derbinin ardından skandal bir olay yaşandı. A Spor muhabiri Emre Kaplan saldırıya uğradı! Siyah-beyazlı yöneticiler Feyyaz Uçar ve Hüseyin Yücel'in basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası bir şahıs, Emre Kaplan'ın koluna girdi. Arkadan gelen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar, Kaplan'a yumruk attı. Burnu kanlar içinde kalan Kaplan'ın yardımına gazeteci arkadaşları koştu.Olayın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise şu açıklamaları yaptı: "Gazeteci kardeşimize geçmiş olsun. Böyle bir olayın kabul edilmesi söz konusu değil. Bu olayı kınıyorum. Feyyaz Hoca, ben ve Onur Göçmez basın toplantısına katıldık ve ayrıldık. Olayı öğrendik ve Sezgin arkadaşımız için 'Yapabileceği en büyük hatayı yapmış' dedim. Hakemden kan ağlıyoruz, maçın önüne geçen bir olay yaptı. Nereden bakarsanız tutarsızlık. Hasan Arat ile konuştum ve bilgisi var. Şoförü polise teslim oldu."Emre Kaplan'a hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulunan G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da şöyle konuştu: "Bu kirli ellerin spordan uzaklaşması gerekiyor. Bir basın mensubuna fiili bir saldırıda bulunmak, dikiş atılacak seviyeye getirmek çok üzücü. Buna sebep olanları şiddetle kınıyorum."Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu: "Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."