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Giriş Tarihi: 30.10.2024 13:13

Ersun Yanal, Amed Sportif'ten ayrıldı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Amed Sportif'i çalıştıran deneyimli teknik adam görevini bıraktı.

Ersun Yanal, Amed Sportif’ten ayrıldı

Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif'de Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Deneyimli teknik adam yeni yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrıldı. Yanal, Diyarbakır ekibinde 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 3 mağlubiyet aldı.

20 takımlı ligde Amed 10. haftanın ardından 15. sırada yer aldı. A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u da çalıştıran 62 yaşındaki hoca, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımıştı.

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Ersun Yanal, Amed Sportif'ten ayrıldı
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