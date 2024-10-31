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Giriş Tarihi: 31.10.2024 21:32

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık!

Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı'nın kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği bildirildi.

AA
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık!

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku... Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Serdar Saatçı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A Takımı'mızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık!
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