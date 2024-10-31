Jose Mourinho, antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin bugünkü antrenmanında milli futbolcu İsmail Yüksek ile çarpıştı. Bir süre yerde kalan Portekizli teknik adamı futbolcular ve sağlık ekibi yardım ederek saha kenarına aldı.

Antrenman sonrasında Mourinho, sekerek yürüdüğü görüldü. Yaşadığı sakatlığı kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Portekizli teknik adam, "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" ifadelerine yer verdi.