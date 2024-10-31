Son dakika: Evra’dan Arsenal’e Osimhen tepkisi!

Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak uzun yıllar Manchester United forması giymiş olan Fransız efsane Patrice Evra, Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Evra katıldığı podcast yayınında, Osimhen'i transfer etmeyen Arsenal yönetimine tepki gösterdi.

"ARSENAL NASIL TRANSFER EDEMİYOR?"

Evra, yaptığı açıklamada, "Bana söyleyin Galatasaray, Osimhen'i transfer ediyor. Arsenal nasıl transfer edemiyor? Ivan Toney'i alabiliyorsun ama almıyorsun ve Suudi Arabistan'a gidiyor. Arsenal'ın bitirici golcüsü yok. Bukayo Saka kanat olarak çok iyi ama o 9 numara değil. Arsenal'da sadece Bukayo Saka skor üretiyor. Manchester United'da oynarken bizde Tevez, Ronaldo, Rooney ve Berbatov oynuyordu. 4 golcümüz vardı. Arsenal'ın 1 tane bile yok." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN, G.SARAY'DA NE YAPTI?

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray'da 7 maça çıktı. Nijeryalı yıldız 4 gol atarken, 4 asist yaptı.

25 yaşındaki golcü, Fenerbahçe derbisinde asist yaparken, Beşiktaş derbisinde ağları havalandırdı.Sporx