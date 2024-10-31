Son dakika: Paola Egonu için ayrılık iddiası! 2 Türk takımı devrede

Son olarak İtalya ile Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu yaşayan Paola Egonu, Vero Volley Milano sezon başından beri kriz yaşıyor. Ayrılığı gündeme gelen İtalyan yıldız için Türkiye'de iki takım öne çıktı

EGONU İTALYA'DA MUTSUZ

Voleybol muhabiri Enes Yalnız tarafından aktarılan bilgilere göre; İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu ekibi Vero Volley Milano'da mutsuz. Egonu'nun ilerleyen günlerde İtalyan ekibi ile yollarını ayırması ve başka bir takıma transfer olması muhtemel.

VAKIFBANK PAYLAŞIMLARINI BEĞENDİ

Milano ile ayrılık iddiaları gündeme gelen Egonu, eski takımı Vakıfbank'a geri dönmesi için yapılan bazı paylaşımları beğendi. Egonu'nun alıntılayarak kendi hesabında paylaştığı hikayede şu ifadeler yer aldı: "Seni ne kadar özlediğimi anlatmaya dünyada kelimeler yetmez"

ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Paola Egonu, dün akşam oynanan Milano - Firenze maçını saha kenarından takip etti.

GALATASARAY VE VAKIFBANK İLE ANILDI

İtalyan basınından Volleyballit ise son durum ile ilgili şunları yazdı: "Herkes Egonu'yu istiyor ama o Milano ile sahalara dönmek için can atıyor. Son haftalarda, Süper Kupa mağlubiyetinin ardından Paola Egonu'nun adı yabancı basın tarafından Scandicci (Antropova ile takas), ABD'nin yeni ligi LOVB, Vakıfbank İstanbul ve Galatasaray İstanbul ile anıldı.

Ancak bugün itibariyle Paola'nın antrenmanlara geri döndüğü ve önümüzdeki haftadan itibaren yeniden sahalarda olacağı görülürken, son sosyal medya paylaşımları sahayı ve takım arkadaşlarını ne kadar özlediğinin altını çiziyor.

VAKIFBANK'TA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

Paola Egonu, 2022-2023 sezonunda VakıfBank'ta oynamış ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı.

NELER OLMUŞTU?

SOSYAL MEDYA KRİZİ

İtalyan yıldız geçtiğimiz haftalarda Milano'yu takipten çıkmıştı. Egonu daha sonrasında kulüp sosyal medyasını tekrar takip etmeye başladı.

FİNALDE FORMA GİYMEDİ

Öte yandan İtalya'da oynanan Süper Kupa'da Imoco ve Vero Volley Milano karşı karşıya gelmiş, Imoco sahadan 3-2 galip ayrılarak sezonu kupa ile başlamıştı. Egonu bu maçta yüksek ateş şikayeti nedeniyle forma giymemişti.

BURUN AMELİYATI OLDU

Yaklaşık 3 hafta önce burun ameliyatı olan Egonu'nun ameliyat sonrası sağlık kontrolünden geçtiğini ve sonuçlarının olumlu olduğunu açıklanmıştı. İtalyan yıldız maç kadrosunda olmasa da takımla birlikte Cuneo deplasmanına gitmişti.