TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına için bir maçtan fazlası

SAVIC SORU İŞARETİ

Bu arada Trabzonspor'da uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefan Savic, Fenerbahçe maçı öncesi takımla çalışıyor. Karadağlı stoperin iyileşmesiyle birlikte son haftalarda stoperde oynayan orta saha orijinli Mendy ve Lundstram'ın asıl mevkilerine çekilmesi beklenirken Şenol Güneş'in bu konuda kararsız olduğu öğrenildi. Sakatlıktan çıkar çıkmaz oyuncunun büyük bir maçta ilk 11'de oynatılmasının riskli olacağını düşünen Güneş, sağlık heyetinin kararına göre hareket edecek. Savic ise bu maçta oynamak istediğini iletti.

VISCA İÇİN TARİH VAKTİ

Öte yandan Trabzonspor'un Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak zorlu karşılaşmada gol bulması halinde 100. golüne ulaşarak "dalya" sevinci yaşayacak. 2011-2012 sezonunda Zeljeznicar'dan Başakşehir'e transfer olan ve burada 10 yılı aşkın süre geçiren Visca, 2021- 2022 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a katıldı. Türkiye'de geçirdiği 14. sezonda Türk futbolunun en istikrarlı ve etkili isimlerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.

İÇ SAHADA GOLCÜ

Trabzonspor, ligde geride kalan 9 maç sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti. Bordomavililer, sahasında Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında 1'er, Bellona Kayserispor müsabakasında 2, Konyaspor karşılaşmasında da 3 gol buldu. Karadeniz ekibi, deplasmanda Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarında ise 1'er defa rakip fileleri havalandırdı.

