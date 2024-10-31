TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına için bir maçtan fazlası

Sezona Avrupa'ya vedanın şokuyla başlayan, teknik direktör değişimi yaşayan, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 12 puan toplayıp zirvenin 16 puan gerisine düşen Trabzonspor için Fenerbahçe karşılaşması, yeniden ayağa kalkmak adına fırsat olarak görülüyor. Göztepe yenilgisi sonrası 'Bazı kararlar almamız gerekecek' diyerek kadro dışı sinyalini veren teknik direktör Şenol Güneş, atacağı adımları F.Bahçe maçı sonrasına bıraktı.
Hedef; 3 puanı alarak hem moral ve öz güven kazanmak hem de taraftarla yeniden kenetlenmeyi sağlamak. Güneş toplantılarda "Morali düzeltmek için kendi adımıza yeni bir heyecana ihtiyacımız var" ifadelerini kullanırken, bu sezon kurtarışlarıyla daha kötü sonuçları önleyen kaptan Uğurcan Çakır da sorumluluk üstlendi. Milli kaleci, "Trabzonspor bu tür zorluklardan hep çıkmıştır, yine çıkacaktır. Bunu el ele vererek atlatmalıyız" diyerek takım arkadaşlarını motive ediyor.
SAVIC SORU İŞARETİ
Bu arada Trabzonspor'da uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefan Savic, Fenerbahçe maçı öncesi takımla çalışıyor. Karadağlı stoperin iyileşmesiyle birlikte son haftalarda stoperde oynayan orta saha orijinli Mendy ve Lundstram'ın asıl mevkilerine çekilmesi beklenirken Şenol Güneş'in bu konuda kararsız olduğu öğrenildi. Sakatlıktan çıkar çıkmaz oyuncunun büyük bir maçta ilk 11'de oynatılmasının riskli olacağını düşünen Güneş, sağlık heyetinin kararına göre hareket edecek. Savic ise bu maçta oynamak istediğini iletti.
VISCA İÇİN TARİH VAKTİ
Öte yandan Trabzonspor'un Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak zorlu karşılaşmada gol bulması halinde 100. golüne ulaşarak "dalya" sevinci yaşayacak. 2011-2012 sezonunda Zeljeznicar'dan Başakşehir'e transfer olan ve burada 10 yılı aşkın süre geçiren Visca, 2021- 2022 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a katıldı. Türkiye'de geçirdiği 14. sezonda Türk futbolunun en istikrarlı ve etkili isimlerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.
İÇ SAHADA GOLCÜ
Trabzonspor, ligde geride kalan 9 maç sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti. Bordomavililer, sahasında Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında 1'er, Bellona Kayserispor müsabakasında 2, Konyaspor karşılaşmasında da 3 gol buldu. Karadeniz ekibi, deplasmanda Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarında ise 1'er defa rakip fileleri havalandırdı.