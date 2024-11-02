Son dakika: Bayer Leverkusen yine berabere kaldı

Bundesliga'da 9. haftanın açılış maçında Bayer Leverkusen, Stuttgart'ı ağırladı. BayArena'da oynanan maç 0-0 sona erdi.

Bundesliga'da son şampiyon Bayer Leverkusen bu sezon henüz 9. haftada 1 maçı eksik olan lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde kaldı.

Son 5 lig maçında 4 beraberlik yaşayan Bayer Leverkusen puanını 16 yaptı. Son 5 lig maçında 1 galibiyet alabilen Stuttgart ise puanını 13'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Bochum'u ağırlayacak. Stuttgart ise Frankfurt'u konuk edecek.