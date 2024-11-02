SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Kanarya, zorlu maçın kamp kadrosunu da açıkladı. Sarı-lacivertli takımda Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. Öte yandan Bartuğ Elmaz da kafilede kendisine yer bulamadı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idmanı noktaladı.