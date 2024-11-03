Nefesler tutuldu

Ligde çıkış arayan Trabzonspor'da Şenol Güneş, F.Bahçe'yi ezberledi. Bir taraftan takımın enerjisini yükselten deneyimli çalıştırıcı, diğer yandan rakibin hücumlarını durdurmak için özel önlemler hazırladı.Göztepe maçından sonra, "Radikal kararlar almalıyız" diyen Şenol Güneş'in kadro dışı uygulamasına gidip gitmeyeceği merak konusuydu.Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Stefan Savic, geri döndü ve takımla birlikte antrenmanlara katıldı.oynayıp oynamayacağını teknik heyet ile sağlık kurulu ortaklaşa değerlendirecek.Fenerbahçe'nin özellikle hücum hattında yaptığı farklı taktikleri çıkaran teknik ekip, buradaki artıları ve eksileri oyuncularına aktardı.Futbolcuların hemen hepsiyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Şenol Güneş, futbolcularınvebağlanması için gayret sarf etti.Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun tamamı, Trabzon'a adeta kamp kurdu.Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Göztepe maçından sonra takımın performansını eleştirmişti. Bu konuda sorumluluk alan tecrübeli kaleci, takım arkadaşlarıyla görüşerekveolmaları gerektiğine vurgu yaptı.Bordo-mavililerde Serdar Saatçı'nın Fenerbahçe maçı öncesi sakatlanması moralleri bozdu. Oyuncunun tedavisine başlandı.Kadrodaki, Fenerbahçemaçlarının önemi anlatıldı. Oluşabilecek gerginliklere karşı uyarı yapılırken, mücadelenin kazanılması halinde şehrin gireceği olumlu atmosfer hakkında bilgi verildi.Satışa çıkan biletleri kısa süre içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, müsabaka için iki farklı koreografi hazırladı.Yönetim net bir rakam vermese de F.Bahçe maçı için bu sezonki en yüksek prim uygulanacak.Trabzonspor galibiyetini zirve yarışında olmazsa olmaz olarak gören Fenerbahçe'de Mourinho, gol için sol kanattan Kostic ve Saint-Maximin ile rakibinin üstüne gidecek. Tek hedef 3 puan.Avrupa Ligi'nde Manchester United'a karşı oynanan iyi oyun ve son olarak Süper Lig'de Bodrum FK'ya karşı alınan galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Trabzonspor derbisine rahat bir şekilde hazırlandı.Sarı-lacıvertli takımda Fred, kart cezasını tamamladı ve Trabzonspor deplasmanında forma giymek istediğini hocası Jose Mourinho'ya bildirdi.Fenerbahçe'de derbide 2 eksik olacak.sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sol bekte Filip Kostic'e formayı verecek.Sarı-lacivertlitakım 4-2-3-1 dizilişi ile sahadayer alacak. Orta alanda Fred-Amrabat ikilisi görev bulacak.Sol kanatta Saint Maximin, ileri uçta En-Nesyri'nin oynaması bekleniyor.Sağ kanatta ise Tadic, İrfan Can Kahveci'nin bir adım önünde.Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesitakım ile bir araya geldi. Yönetici Acun Ilıcalı oyunculara kısa bir konuşma yaparken hepsine duydukları güveni dile getirdi.Mourinho'ya damesajı verildi.Trabzonspor'un etkili silahı Banza için önlem alanDemokratik Kongolu santrfora yakın markaj uygulanmasını isteyen Mourinho, öğrencisinden çok dikkatli olmasını istedi.Jose Mourinho, hücum planlarında idmanlarda çoğunlukla sol tarafı kullandı.Kostic ve Saint Maximinile rakibinin üstüne gidecek.Bu sezon duran top organizasyonlarında eksik kalan Kanarya, bu konuya ekstra önem vererek çalıştı.Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada mutlak 3 puan istiyor.Sarı-lacivertliler, derbiye özel prim belirledi.halinde soyunma odasında oyunculara prim açıklanacak.Trabzon'da en az futbolcular kadar gözlerin üstünde olacağı isim, Oğuzhan Çakır… Hakem tartışmalarının her hafta yeni bir boyut kazandığı Süper Lig'de haftanın en zorlu karşılaşmasında düdük çalacak olan 25 yaşındaki hakem, kariyerinin ilk büyük maçında görev alacak. Bu sezon ligde 6 karşılaşmayı yöneten Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman...Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı. Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verdi. Papara Park'ta rakip taraftar olmasa da emniyet güçleri, üst düzey önlem alacak. Müsabakada 3 bin 500 görevlinin olacağı ifade edildi.Trabzonspor ile F.Bahçe, ligde 102 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, bu maçların 41'ini kazandı. 34 müsabaka berabere biterken; 27 karşılaşma ise bordo-mavililerin galibiyetiyle sonuçlandı.