Nefesler tutuldu

MADDEDE TRABZONSPOR / YUNUS EMRE SEL
Ligde çıkış arayan Trabzonspor'da Şenol Güneş, F.Bahçe'yi ezberledi. Bir taraftan takımın enerjisini yükselten deneyimli çalıştırıcı, diğer yandan rakibin hücumlarını durdurmak için özel önlemler hazırladı.
1-
Göztepe maçından sonra, "Radikal kararlar almalıyız" diyen Şenol Güneş'in kadro dışı uygulamasına gidip gitmeyeceği merak konusuydu. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, odak noktası F.Bahçe olduğu için kararını erteledi.
2-
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Stefan Savic, geri döndü ve takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Fiziksel olarak eksiği bulunmayan Karadağlı stoperin
oynayıp oynamayacağını teknik heyet ile sağlık kurulu ortaklaşa değerlendirecek.
3-
Fenerbahçe'nin özellikle hücum hattında yaptığı farklı taktikleri çıkaran teknik ekip, buradaki artıları ve eksileri oyuncularına aktardı. Rakibin özellikle kanat organizasyonlarını iyi şekilde kullanması ve beklerin hücum katkılarının azaltılması konusunda çözüm formülleri hazırlandı.
4-
Futbolcuların hemen hepsiyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Şenol Güneş, futbolcuların öz güven kazanması
ve oyun disiplinine
bağlanması için gayret sarf etti.
5-
Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun tamamı, Trabzon'a adeta kamp kurdu. Bu maç öncesi taraftar dernekleriyle ve şehrin önde gelenleriyle bir araya gelen Doğan, takıma olan desteğin artması konusunda çağrıda bulundu.
6-
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Göztepe maçından sonra takımın performansını eleştirmişti. Bu konuda sorumluluk alan tecrübeli kaleci, takım arkadaşlarıyla görüşerek daha hırslı
ve öz verili
olmaları gerektiğine vurgu yaptı.
7-
Bordo-mavililerde Serdar Saatçı'nın Fenerbahçe maçı öncesi sakatlanması moralleri bozdu. Oyuncunun tedavisine başlandı.
8-
Kadrodaki 13 yeni transfere
, Fenerbahçe
maçlarının önemi anlatıldı. Oluşabilecek gerginliklere karşı uyarı yapılırken, mücadelenin kazanılması halinde şehrin gireceği olumlu atmosfer hakkında bilgi verildi.
9-
Satışa çıkan biletleri kısa süre içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, müsabaka için iki farklı koreografi hazırladı. Biri maç başlamadan, diğeri karşılaşma başladıktan sonra açılacak olan bu koreografiler ile takım motive edilecek.
10-
Yönetim net bir rakam vermese de F.Bahçe maçı için bu sezonki en yüksek prim uygulanacak. Ayrıca Başkan Ertuğrul Doğan'ın galibiyet durumunda soyunma odasında takıma farklı bir jest daha yapacağı ifade edildi.
10 MADDEDE FENERBAHÇE / SAMET YÜKSEL
Trabzonspor galibiyetini zirve yarışında olmazsa olmaz olarak gören Fenerbahçe'de Mourinho, gol için sol kanattan Kostic ve Saint-Maximin ile rakibinin üstüne gidecek. Tek hedef 3 puan.
1-
Avrupa Ligi'nde Manchester United'a karşı oynanan iyi oyun ve son olarak Süper Lig'de Bodrum FK'ya karşı alınan galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Trabzonspor derbisine rahat bir şekilde hazırlandı.
2-
Sarı-lacıvertli takımda Fred, kart cezasını tamamladı ve Trabzonspor deplasmanında forma giymek istediğini hocası Jose Mourinho'ya bildirdi.
3-
Fenerbahçe'de derbide 2 eksik olacak. Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder
sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek.
4-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sol bekte Filip Kostic'e formayı verecek.
Savunma kurgusunda da Becao-Djiku ve sağ bekte Osayi Samuel olacak.
Sarı-lacivertli
takım 4-2-3-1 dizilişi ile sahada
yer alacak. Orta alanda Fred-Amrabat ikilisi görev bulacak. Önlerinde ise Bodrum FK karşılaşmasında dinlenen Szymanski tekrardan formayı alacak.
5-
Sol kanatta Saint Maximin, ileri uçta En-Nesyri'nin oynaması bekleniyor.
Sağ kanatta ise Tadic, İrfan Can Kahveci'nin bir adım önünde. Edin Dzeko, kulübede olacak.
6-
Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesi Samandıra'da
takım ile bir araya geldi. Yönetici Acun Ilıcalı oyunculara kısa bir konuşma yaparken hepsine duydukları güveni dile getirdi.
Mourinho'ya da "Sonuna kadar yanındayız"
mesajı verildi.
7-
Trabzonspor'un etkili silahı Banza için önlem alan Portekizli çalıştırıcı, Becao'ya idmanlarda oyunu durdurarak sık sık uyarılarda bulundu.
Demokratik Kongolu santrfora yakın markaj uygulanmasını isteyen Mourinho, öğrencisinden çok dikkatli olmasını istedi.
8-
Jose Mourinho, hücum planlarında idmanlarda çoğunlukla sol tarafı kullandı.
Trabzonspor'un sağ kanadını daha güçsüz gören Portekizli hoca,
Kostic ve Saint Maximin
ile rakibinin üstüne gidecek.
9-
Bu sezon duran top organizasyonlarında eksik kalan Kanarya, bu konuya ekstra önem vererek çalıştı. Fenerbahçe; Becao, En-Nesyri, Djiku gibi isimleri artık duran toplarda daha verimli kullanmak istiyor.
10-
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada mutlak 3 puan istiyor.
Sarı-lacivertliler, derbiye özel prim belirledi. Rakam şimdilik bildirilmese de zirve yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada alınacak galibiyet
halinde soyunma odasında oyunculara prim açıklanacak.
GÖZLER OĞUZHAN ÇAKIR'DA
Trabzon'da en az futbolcular kadar gözlerin üstünde olacağı isim, Oğuzhan Çakır… Hakem tartışmalarının her hafta yeni bir boyut kazandığı Süper Lig'de haftanın en zorlu karşılaşmasında düdük çalacak olan 25 yaşındaki hakem, kariyerinin ilk büyük maçında görev alacak. Bu sezon ligde 6 karşılaşmayı yöneten Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman...
3500 GÜVENLİK ALARMDA
Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı. Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verdi. Papara Park'ta rakip taraftar olmasa da emniyet güçleri, üst düzey önlem alacak. Müsabakada 3 bin 500 görevlinin olacağı ifade edildi.
102
Trabzonspor ile F.Bahçe, ligde 102 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, bu maçların 41'ini kazandı. 34 müsabaka berabere biterken; 27 karşılaşma ise bordo-mavililerin galibiyetiyle sonuçlandı.