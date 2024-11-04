Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Avrupa'nın zirvesinde
Giriş Tarihi: 4.11.2024 11:47

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Avrupa'nın zirvesinde

Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 5 Ligi ve Süper Lig'de maç başına en fazla gol beklentisine ulaşan ikinci, bu xG'lerde en fazla gol bulan ise ilk takım oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Avrupa’nın zirvesinde

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisini duran toplardan bulduğu gollerle kazanması, bir anda gözleri bu yöne çevirmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 1'i penaltı olmak üzere duran toplardan 13 gol bulan ve bu alanda rakiplerine büyük fark atan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın da zirvesine yerleşmiş durumda. Avrupa'nın TOP 5 Ligi ve Süper Lig'de maç başına penaltısız, en fazla duran toptan gol beklentisine sahip ikinci takım G.Saray...

Sarı-Kırmızılılar, maç başına duran topta en fazla xG üreten ikinci takım olmasına rağmen, bu xG'lerden en fazla gol bulan takım konumunda... Avrupa'nın TOP 5 Ligi ve Süper Lig'de, maç başına duran toplardan Galatasaray kadar gol bulan başka bir takım yok. (Fotomaç)

ARKADAŞINA GÖNDER
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Avrupa'nın zirvesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA