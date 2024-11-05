Beşiktaş’a Rashica müjdesi!

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı futbolcularla salonda bir toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra, antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu çalışmalarıyla süren antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışmaları yapıldı.

RASHICA TAKIMLA ÇALIŞTI

Beşiktaş'ta Gabriael Paulista'nın ardından sakatlığını atlatan Milot Rashica da takımla birlikte çalışmalarına başladı.

IMMOBILE İDMANDA YOK

Öte yandan Kasımpaşa maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen İtalyan golcü Ciro Immobile, antrenmanda yer almadı.