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Giriş Tarihi: 5.11.2024 13:06 Son Güncelleme: 5.11.2024 13:07

Beşiktaş'a Rashica müjdesi!

UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında yarın sahasında İsveç ekibi Malmö’yü konuk edecek Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları tamamlandı. Siyah Beyazlılarda sakatlığı bulunan Milot Rashica, takımla çalıştı.

DHA
Beşiktaş’a Rashica müjdesi!

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı futbolcularla salonda bir toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra, antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu çalışmalarıyla süren antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışmaları yapıldı.

RASHICA TAKIMLA ÇALIŞTI

Beşiktaş'ta Gabriael Paulista'nın ardından sakatlığını atlatan Milot Rashica da takımla birlikte çalışmalarına başladı.

IMMOBILE İDMANDA YOK

Öte yandan Kasımpaşa maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen İtalyan golcü Ciro Immobile, antrenmanda yer almadı.

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Beşiktaş'a Rashica müjdesi!
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