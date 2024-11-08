Harikasın çocuk

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, göstermiş olduğu performansla kısa süre içinde taraftarların sevgilisi haline gelirken karşılığını da aldı. Bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada ağları 8 kez havalandırıp 3 de asiste imza atarak gözlerin pasını silen 26 yaşındaki futbolcu, oyların %29.06'sını alarak Portekiz'de Eylül ve Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Kerem, golleriyle adından söz ettiren Sportingli Viktor Gyökeres (%27.35) ile Porto'dan Samu Aghehowa'yı (%23.93)
geride bırakmayı başardı. A Milli Takım'n da vazgeçilmezi olan Kerem, daha önce Eylül ve Ekim ayının en iyi forvet oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.