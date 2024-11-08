Harikasın çocuk

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, göstermiş olduğu performansla kısa süre içinde taraftarların sevgilisi haline gelirken karşılığını da aldı. Bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada ağları 8 kez havalandırıp 3 de asiste imza atarak gözlerin pasını silenKerem, golleriyle adından söz ettirengeride bırakmayı başardı.