Çorum FK, Pendikspor tek golle geçti!

Trendyol 1. Lig 12. hafta maçında Çorum FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Çorum FK, 1-0 kazandı.
Çorum'a galibiyeti getiren tek golü 45+2'de Kadir Seven kaydetti. Bu sonuçla Çorum FK, puanını 19'a yükseltirken, Pendikspor 17 puanda kaldı.
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Gökmen Baltacı, Kadir Beyaz
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Thomas Verheydt (Ahmethan Köse dk. 55), Suat Kaya (Eren Karadağ dk. 70), Tunahan Ergül (Mehmet Tayfun Dingil dk. 82), Kerem Kalafat, Kadir Seven, Geraldo (Amar Catıc dk. 82), Erkan Kaş (Atila Turan dk. 70)
Yedekler: Mahmut Eren Güler, Hasan Ege Akdoğan, Mustafa Emre Yalçınkaya, Taha İbrahim Rençber, Atakan Cangöz
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Mıguel (Eze dk. 43), Kappel (Enes Keskin dk. 63), Hasan Kılıç (Bekir Karadeniz dk. 88), İbrahim Akdağ, Samet Asatekin, Welinton, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Lima (Jetmir Topalli dk. 88)
Yedekler: Muhammed Hakan Tavukçu, Emre Koyuncu, Erdem Çalık, Furkan Mehmet Doğan, Mustafa Çolak, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Evrim Esendemir
Gol: Kadir Seven (dk. 45+2) (Çorum FK)
Kırmızı kart: Atilla Turan (90+2) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Kerem Kalafat (Çorum FK), Hasan, Enes Keskin, İbrahim Akdağ, Mesut Özdemir (Pendikspor)