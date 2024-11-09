FENERBAHÇE HABERLERİ: En-Nesyri ayrılıyor mu? Sevilla yeniden istiyor

Fenerbahçe'de zaman zaman taraftarların da hedef tahtasına oturttuğu dünyaca ünlü teknik direktör, Youssef-En Nesyri'nin transfer edilmesini istemişti. Bonservisine kulüp rekoru ödenerek transfer edilen golcü oyuncunun performansı ise şu ana kadar hayal kırıklığı yaşattı. Bu bağlamda takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız oyuncunun geleceği ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro karşılığında İspanyolların köklü ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri son oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde kaçırdığı penaltı ile gündem olmuştu. Skor 1-0'ken topun başına geçen En-Nesyri Hollanda ekibinin kalecisini geçememişti. Daha sonra Edin Dzeko'nun servisiyle takımının eşitlik golünü kaydetmesine rağmen maç sonunda büyük tepkiler gelmişti.

Sarı-Lacivertli taraftarların performansından bir türlü memnun olmadığı santrfor oyuncusunun geleceği hakkında birçok iddia ortaya atılmaya başlandı. En-Nesyri'nin gidişi sonrası gol yollarında problemler yaşayan Sevilla'nın, eski oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi. (Fotomaç)

