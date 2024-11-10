FENERBAHÇE SİVASSPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe, Sivasspor’u ağırlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a yenilerek moral kaybeden Fenerbahçe, ligde son dönemin formda ekiplerinden Net Global Sivasspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen Sarı-Lacivertliler, hem çıkışını sürdürmek hem de taraftarına AZ hüsranını unutturmak istiyor.

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, bugün de ligdeki cezası nedeniyle tribünde. Ülker Stadı'ndaki maç 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Camara, Radakovic, Sonko, Turgunbayev, Balde, Charisis, Moutoussamy, Rodrigues, Koita