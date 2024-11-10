Manisa FK, Erzurumspor’u 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig 12. hafta maçında Manisa FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Manisa'ya galibiyeti getiren golleri Muhammed Kiprit ve Kwasi Wriedt kaydetti. Bu sonuçla Manisa FK, puanını 17'ye yükseltti. Erzurumspor FK ise haftayı 22 puanla tamamladı.

Gelecek hafta Ege temsilcisi, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Erzurumspor FK, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Haydar Avcı, Mehmet Dura

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul, Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Umut Erdem, Cissokho, Wriedt (Dk. 86 Diallo), Ramirez (Dk. 75 Hodzic), Oğuz Gürbulak (Dk. 86 Osuji), Fofana (Dk. 85 Kazım Can Kahya), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 72 Efe Taylan Altunkara)

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 64 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike (Dk. 63 Sefa Akgün), Giorbelidze (Dk. 79 Tasev), Teklic (Dk. 64 Koray Kılınç), Eren Tozlu, Mamba (Dk. 55 Furkan Özhan)

Goller: Dk. 1 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 56 Wriedt (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 3 Cissokho, Dk. 17 Oğuz Gürbulak, Dk. 42 Umut Erdem, Dk. 77 Hodzic, Dk. 90+2 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK)