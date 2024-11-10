Süper Lig’de pazar ateşi!

Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'u RAMS Park'ta konuk edecek. 12 maçtır yenilmeyen Aslan, 16.00'da başlayacak karşılaşmada 3 puana kilitlendi



AVRUPA Ligi'ndeki Tottenham zaferi sonrası İcardi'nin sakatlığıyla sarsılan Galatasaray, bugün ligde bir maç fazlasıyla 3 puan gerisinde olan Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı kazanarak zirvedeki yerini sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı takım, yenilmezlik serisini 13'e çıkarıp milli araya da moralli girmeyi hedefliyor. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı kart cezalısı Kaan Ayhan, müsabakada oynayamayacak. Sakatlığını atlatan sol bek Ismail Jakobs'un formasına kavuşması bekleniyor.

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Avrupa'da Malmö galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, kazanıp milli araya mutlu girmeyi istiyor









ZİRVE mücadelesinde Galatasaray ile 8 puanlık farkı kapatmayı isteyen Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada mağlup olan, Avrupa Ligi'nde ise Malmö galibiyetiyle yara saran siyahbeyazlılar, bugün de kazanarak rahat bir nefes almanın peşinde. Başakşehir ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Siyahbeyazlılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 6 kez de mağlup oldu. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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Fenerbahçe, son üç maçını kazanan Sivasspor'u devirip AZ Alkmaar yenilgisini unutturma hedefinde. Jose Mourinho, cezası nedeniyle tribünde



AVRUPA Ligi'nde AZ Alkmaar'a yenilerek moral kaybeden Fenerbahçe, ligde son dönemin formda ekiplerinden Net Global Sivasspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarılacivertliler, hem çıkışını sürdürmek hem de taraftarına AZ hüsranını unutturmak istiyor. M.United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, bugün de ligdeki cezası nedeniyle tribünde. Ülker Stadı'ndaki maç 19.00'da başlayacak.