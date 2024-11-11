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Giriş Tarihi: 11.11.2024 14:15

GALATASARAY HABERLERİ: Ismail Jakobs, milli takıma gitmeyecek

Galatasaray'ın Samsunspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un Senegal Milli Takımı'ndan affı istendi. Yıldız ismin MR sonrası son durumu netleşecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Ismail Jakobs, milli takıma gitmeyecek

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın devre arasında oyundan çıkan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu. Samsunspor maçında aşil tendonundaki ağrı nedeniyle ikinci yarıya çıkamayan Ismail Jakobs'un milli takımdan affı istendi.

MR'I ÇEKİLECEK
Yıldız futbolcunun kısa süre içinde MR'ı çekilecek ve son durumu belli olacak. Galatasaray'ın MR sonrası Ismail Jakobs ile ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Aslan'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği Senegalli oyuncu, toplamda 4 maçı sakatlığı sebebiyle kaçırdı. (Milliyet)

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GALATASARAY HABERLERİ: Ismail Jakobs, milli takıma gitmeyecek
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