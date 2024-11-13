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Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:48

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da iki ayrılık, iki transfer kararı

Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta iki transfer için kollar sıvandı. Van Bronckhorst'un aklında golcü ve kanat takviyesi olduğu belirlendi. Onana ve Chamberlain ile de yollar ayrılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da iki ayrılık, iki transfer kararı

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak zirveden 10 puan uzaklaşan Beşiktaş ara transfer döneminde hücum hattını en az iki oyuncuyla güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-Beyazlılar'ın transfer arayışlarına şimdiden başladığı aktarıldı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un deneyimli bir golcünün yanı sıra çizgileri iyi kullanan yetenekli bir kanat oyuncusu istediği ifade edildi. Hollandalı hoca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ara transfer döneminin ardından daha güçlü bir kadroya sahip olmayı hedeflediklerini söylemişti. Hücum hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Bronckhorst'un aklında golcü ve kanat takviyesi olduğu belirlendi.

ONANA VE CHAMBERLAIN GİDİYOR
Siyah-Beyazlılar'ın devre arasında Jean Onana ve Alex Oxlade Chamberlain'le yolları ayırarak golcü ve kanat oyuncusu transferini gerçekleştirmesi bekleniyor. Gözden çıkarılan Onana ve Chamberlain'in kiralık veya bonservisleriyle birlikte gönderilecekleri kaydedildi. Bu oyuncular ayrılmayı kabul etmemeleri halinde büyük olasılıkla sezonun ikinci yarısı için A takım listesine yazılmayacaklar. (Milliyet)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da iki ayrılık, iki transfer kararı
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