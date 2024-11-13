Düğmeye basıldı

Süper Lig'de kötü gidişatı durdurmak için ilk adımı atan ve 4 oyuncuyu kadro dışı bırakan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Şenol Güneş'in katıldığı zirve gerçekleştirildi. Devre arasında yapılacak transferleri netleştirmek ve yol haritası çizmek için yapılan fikir alışverişinde gönderilecek isimler de masadaydı.Ayrıca bazı oyuncuların ise ara dönemde kiralık olarak ayrılması gündemde olacak.Toplamda 5-6 isimle devre arasında yolların ayrılması planlanırken bu futbolcuların yerine ilk 11 seviyesinde takviye yapılacak.Teknik direktör Şenol Güneş, takımın içindebulunduğu durumu ve alınan kötü sonuçların özetinicamiayla paylaşacak. Bugün 11.00'de Mehmet Ali YılmazTesisleri'nde gerçekleştirilecek olan basın toplantısında deneyimli çalıştırıcınınbugüne kadarki süreçte yaşananları, kadro dışı kalan oyuncuların durumlarınıve devre arasında yapılması muhtemel hamleleri taraftarlara anlatması bekleniyor.Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan bordo-mavililer bugün sahaya dönüyor. Lige Adana Demirspor maçı ile başlayacak olan Fırtına bu karşılaşma için kolları bugün sıvayacak. Çok sayıda oyuncusu milli takıma giden Trabzonspor, bu süreçte altyapıdan da takviyeler yapacak.