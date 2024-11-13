Fenerbahçe’nin bulduğu hakem: Clattenburg!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki "Tartışmalı pozisyonları yabancı hakemler yorumlasın"
polemiği henüz sonuçlanmadı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun defalarca kez telefonla görüştüğü bildirilirken sarı-lacivertliler, "Siz de bir hakem bulun, biz de bir hakem ile anlaşalım"
teklifini iletmişti. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe'nin, İngiliz eski hakem Mark Clattenburg ile anlaştığı ortaya çıktı. Hatta 49 yaşındaki hakemin İstanbul'a gelerek Bebek'te bir otelde kaldığı öğrenildi.
Clattenburg 2015-2016 Şampiyonlar Ligi finali, EURO 2016 finali ve 2014-15 UEFA Süper Kupa maçlarında düdük çalmıştı.
MAXİMİN'İN BANDANASI SATIŞA ÇIKTIĞI GİBİ BİTTİ!
Galatasaray'ın, Osimhen'in maskesini satışa çıkarması gibi Fenerbahçe de Allan Saint-Maximin'in maçlardaki vazgeçilmezi bandanasını satışa sundu. Kulüp mağazalarında 89.95 TL'den satışa çıkan bandanaların 5 bin adetlik stoğunun kısa sürede tükendiği açıklandı.
Kısa sürede 450 bin TL'lik kasa girdisi yapan sarı-lacivertli kulüp, yoğun talep nedeniyle yeni siparişe geçti. Fenerbahçe'nin sezon başında Ah-Ahli'den kiraladığı Fransız oyuncu, geçen hafta Sivas maçında fileleri havalandırırken oynadığı 16 resmi karşılaşmada 3 gol-4 asistlik katkı sağladı.