Fenerbahçe’nin bulduğu hakem: Clattenburg!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındakipolemiği henüz sonuçlanmadı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun defalarca kez telefonla görüştüğü bildirilirken sarı-lacivertliler,teklifini iletmişti. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe'nin, İngiliz eski hakem Mark Clattenburg ile anlaştığı ortaya çıktı. HattaClattenburg 2015-2016 Şampiyonlar Ligi finali, EURO 2016 finali ve 2014-15 UEFA Süper Kupa maçlarında düdük çalmıştı.Galatasaray'ın, Osimhen'in maskesini satışa çıkarması gibi Fenerbahçe de Allan Saint-Maximin'in maçlardaki vazgeçilmezi bandanasını satışa sundu.Kısa sürede 450 bin TL'lik kasa girdisi yapan sarı-lacivertli kulüp, yoğun talep nedeniyle yeni siparişe geçti. Fenerbahçe'nin sezon başında Ah-Ahli'den kiraladığı Fransız oyuncu, geçen hafta Sivas maçında fileleri havalandırırken oynadığı