Sol bek için liste hazır

F.Bahçe yönetimi, ara transfer için kolları sıvadı.sarı-lacivertliler, sol bek ve çok yönlü bir hücum oyuncusuyla transferi noktalamak hedefinde. Teknik direktör Jose Mourinho,Kostic'i zaman zaman sol önde kullanmak istediğini de belirtti. Çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetimi, Bologna forması giyen Miranda, Lecce'de oynayan Gallo, Tottenham'dan Sergio Reguilón ve Atletico Madrid'de istediği süreleri bulamayan Reinildo Mandava ile ilk teması kurdu.Saint-Maximin'in çokfazla skor yapamaması, Szymanski'nin aylardırgolü unutması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim,forvet arkası için hem kanatlarda etkili olacakhem de gizli forvet gibi oynayabilecek bir futbolcuarayışı içerisine girdi.gibi dünyaca ünlü isimler transfer listesindeolsa da maliyetlerinin yüksek olmasındandolayı F.Bahçe yönetimi başka seçenekler üzerindeçalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.Sol bek adayları arasında öne çıkan Juan Miranda 24 yaşında. İtalya'da Bologna forması giyen İspanyol oyuncu, Real Betis'ten bedelsiz olarak bu kulübe geldi. Kariyerine Real Betis altyapısında başladı. Oradan Barcelona U16'ya geçti. 2019- 20 sezonunda Barcelona A Takımına yükseldi. Sonrasında Schalke ve Real Betis'te kiralık oynadı. Bu sezon Bologna ile 12 resmi maçta 777 dakika süre aldı. 2 asist üretti. Kariyerinin en uzun görevini Real Betis'te yaptı. 111 karşılaşmada görev aldı. 8 gol-11 asistlik katkı verdi.