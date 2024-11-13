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Giriş Tarihi: 13.11.2024

Sol bek için liste hazır

Oosterwolde’nin sözleşmesini donduracak F.Bahçe, yerine alacağı isimleri belirledi. Bologna forması giyen Miranda, Lecce'de oynayan Gallo, Tottenham'dan Sergio Reguilon ve Atletico Madrid'de istediği süreleri bulamayan Reinildo Mandava ile ilk temas sağlandı

Samet YÜKSEL
Sol bek için liste hazır
F.Bahçe yönetimi, ara transfer için kolları sıvadı. Fred'i yedeklemek için Boca Juniors forması giyen Medina'ya ocak ayında formayı giydirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler, sol bek ve çok yönlü bir hücum oyuncusuyla transferi noktalamak hedefinde. Teknik direktör Jose Mourinho, Oosterwolde'nin sezonu kapatması ve sözleşmesinin dondurulacak olması nedeniyle bir sol bek transferi istediğini yönetime bildirdi. Kostic'i zaman zaman sol önde kullanmak istediğini de belirtti. Çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetimi, Bologna forması giyen Miranda, Lecce'de oynayan Gallo, Tottenham'dan Sergio Reguilón ve Atletico Madrid'de istediği süreleri bulamayan Reinildo Mandava ile ilk teması kurdu.

GRİEZMANN VE TALİSCA MALİYETLİ
Süper Lig'in en az gol (9) yiyen takımı olan Fenerbahçe, hücumda skor sayısını yukarı seviyeye çekmeyi hedefliyor. Saint-Maximin'in çok fazla skor yapamaması, Szymanski'nin aylardır golü unutması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim, forvet arkası için hem kanatlarda etkili olacak hem de gizli forvet gibi oynayabilecek bir futbolcu arayışı içerisine girdi. Talisca, Griezmann, Dybala gibi dünyaca ünlü isimler transfer listesinde olsa da maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı F.Bahçe yönetimi başka seçenekler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

JUAN MİRANDA KİMDİR?
Sol bek adayları arasında öne çıkan Juan Miranda 24 yaşında. İtalya'da Bologna forması giyen İspanyol oyuncu, Real Betis'ten bedelsiz olarak bu kulübe geldi. Kariyerine Real Betis altyapısında başladı. Oradan Barcelona U16'ya geçti. 2019- 20 sezonunda Barcelona A Takımına yükseldi. Sonrasında Schalke ve Real Betis'te kiralık oynadı. Bu sezon Bologna ile 12 resmi maçta 777 dakika süre aldı. 2 asist üretti. Kariyerinin en uzun görevini Real Betis'te yaptı. 111 karşılaşmada görev aldı. 8 gol-11 asistlik katkı verdi.

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Sol bek için liste hazır
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