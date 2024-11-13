Sol bek için liste hazır

F.Bahçe yönetimi, ara transfer için kolları sıvadı. Fred'i yedeklemek için Boca Juniors forması giyen Medina'ya ocak ayında formayı giydirmeye kararlı olan
sarı-lacivertliler, sol bek ve çok yönlü bir hücum oyuncusuyla transferi noktalamak hedefinde. Teknik direktör Jose Mourinho, Oosterwolde'nin sezonu kapatması ve sözleşmesinin dondurulacak olması nedeniyle bir sol bek transferi istediğini yönetime bildirdi.
Kostic'i zaman zaman sol önde kullanmak istediğini de belirtti. Çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetimi, Bologna forması giyen Miranda, Lecce'de oynayan Gallo, Tottenham'dan Sergio Reguilón ve Atletico Madrid'de istediği süreleri bulamayan Reinildo Mandava ile ilk teması kurdu.
GRİEZMANN VE TALİSCA MALİYETLİ
Süper Lig'in en az gol (9) yiyen takımı olan Fenerbahçe, hücumda skor sayısını yukarı seviyeye çekmeyi hedefliyor.
Saint-Maximin'in çok
fazla skor yapamaması, Szymanski'nin aylardır
golü unutması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim,
forvet arkası için hem kanatlarda etkili olacak
hem de gizli forvet gibi oynayabilecek bir futbolcu
arayışı içerisine girdi. Talisca, Griezmann, Dybala
gibi dünyaca ünlü isimler transfer listesinde
olsa da maliyetlerinin yüksek olmasından
dolayı F.Bahçe yönetimi başka seçenekler üzerinde
çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.
JUAN MİRANDA KİMDİR?
Sol bek adayları arasında öne çıkan Juan Miranda 24 yaşında. İtalya'da Bologna forması giyen İspanyol oyuncu, Real Betis'ten bedelsiz olarak bu kulübe geldi. Kariyerine Real Betis altyapısında başladı. Oradan Barcelona U16'ya geçti. 2019- 20 sezonunda Barcelona A Takımına yükseldi. Sonrasında Schalke ve Real Betis'te kiralık oynadı. Bu sezon Bologna ile 12 resmi maçta 777 dakika süre aldı. 2 asist üretti. Kariyerinin en uzun görevini Real Betis'te yaptı. 111 karşılaşmada görev aldı. 8 gol-11 asistlik katkı verdi.