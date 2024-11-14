Aymeric Laporte’tan Real Madrid’e açık kapı

Real Madrid'de stoperdeki isimlerin yaşadığı sakatlıklar sonrası ara Transfer için gündeme gelen isimlerden biri Aymeric Laporte. Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren deneyimli stoper, İspanya'da yayın yapan El Larguero'ya yaptığı açıklamada Real Madrid'den teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceğini söyledi.

Laporte, "Madrid'den bir teklif mi? Kulağa hoş geliyor. Bunu dinlerdim. Açıkçası Real Madrid gibi takımlara tepeden bakmıyorsunuz" açıklamasında bulundu. 30 yaşındaki stoper İspanyol basınına verdiği bir diğer röportajda kariyerinin ilerleyen yıllarında Avrupa'ya dönebileceğini ifade etti. Cadena Ser'deki açıklamasında Laporte, "Geri dönme fikrim orada. Tüm ailem Avrupa'da" ifadelerini kullandı.

REAL MADRID'DEKİ SAKATLIK KRİZİ

İspanya LaLiga'da son oynanan Osasuna maçında Real Madrid'de Eder Militao ve Lucas Vazquez sakat futbolcular arasına katıldı. Eder Militao'nun çapraz bağlarının koptuğu açıklanırken Brezilyalı stoperin bu sezon forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan uzun süredir sakatlığı bulunan David Alaba'nın da takıma dönüşü belirsizliğini koruyor. Real Madrid'de bu isimlerin yanı sıra Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni ve Rodrygo'nun da sakatlıkları bulunuyor.