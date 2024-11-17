Gururluyum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "Maçı başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı. Bir sonraki maçımızı kazanmaya odaklanacağız. Futbolcularımla her zaman gurur duyuyorum, bu maçta da böyle oldu. Evimizde üstün oynadığımız bir maçta, bir sürü fırsat yakalayıp kazanamadık ve bu durum soyunma odasında büyük üzüntü yarattı.
Bu da bize gösteriyor ki Türk Bayrağımızı yüreğimizle hissederek sahaya çıkıyoruz. Bu beni çok gururlandırıyor
" ifadesini kullandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NU KUTLUYORUM
Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Modern futbolda bahaneye yer yok. Eksiklere değil elimizde olan isimlere bakacağız.
Böyle bir takvimde elimizde olanların en iyisiyle mücadele edeceğiz. Bize büyük destek veren taraftarlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Penaltıları sadece o sorumluluğu elinde tutan ve yüreğini ortaya koyan futbolcular kaçırır. Bu sorumluluğu aldığı için ben Kerem Aktürkoğlu'nu kutluyorum."
SAKATLAR KERVANINA İKİ İSİM DAHA EKLENDİ
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Milli Takım'da aday kadroya çağrılan Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Ahmed Kutucu ile Deniz Gül sakatlıkları dolayısıyla kadrodan çıkarılırken dün listeye iki oyuncu daha eklendi. Önce Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıya çıkmazken Eren Elmalı da baldırından yaşadığı sorun nedeniyle 75'te yerini Zeki'ye bıraktı. Mücadele sonrası konuşan Hakan, "Maç trafiği yoğun olduğu için dinlenme sürecim ne yazık ki az oluyor. Sakatlığımdan 2 hafta sonra döndüm. Aynı yerim batmaya başladı. Risk almak istemedim, yarın (bugün) bakacağız MR'da"
ifadelerini kullandı.
SCOUTLAR'DAN YAKIN TAKİP
A Milli Takım'ın kendi kulüplerinde de dikkat çeken isimleri Galler sınavında yakın takipteydi. Benfica'da fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla da son dönemde çıkışta olan Yunus Akgün'ün yanı sıra Barış Alper Yılmaz, dün yedek soyunan İsmail Yüksek izlenme listesindeki isimlerdi.