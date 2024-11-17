Gururluyum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "Maçı başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı. Bir sonraki maçımızı kazanmaya odaklanacağız. Futbolcularımla her zaman gurur duyuyorum, bu maçta da böyle oldu.Bu da bize gösteriyor ki Türk Bayrağımızı yüreğimizle hissederek sahaya çıkıyoruz." ifadesini kullandı.Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti:Böyle bir takvimde elimizde olanların en iyisiyle mücadele edeceğiz. Bize büyük destek veren taraftarlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Penaltıları sadece o sorumluluğu elinde tutan ve yüreğini ortaya koyan futbolcular kaçırır.Milli Takım'da aday kadroya çağrılan Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Ahmed Kutucu ile Deniz Gül sakatlıkları dolayısıyla kadrodan çıkarılırken dün listeye iki oyuncu daha eklendi. Önce Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıya çıkmazken Eren Elmalı da baldırından yaşadığı sorun nedeniyle 75'te yerini Zeki'ye bıraktı. Mücadele sonrası konuşan Hakan,ifadelerini kullandı.A Milli Takım'ın kendi kulüplerinde de dikkat çeken isimleri Galler sınavında yakın takipteydi. Benfica'da fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla da son dönemde çıkışta olan Yunus Akgün'ün yanı sıra Barış Alper Yılmaz, dün yedek soyunan İsmail Yüksek izlenme listesindeki isimlerdi.