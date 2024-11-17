Kırıkkale FK, Niğde Belediyespor’un hatalarını affetmedi

Karşılaşma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadyumunda saat 14:00 de başladı. Kırıkkale FK oyuna etkili başlayan ve sürekli gol pozisyonlarına giren takımdı. Kırıkkale FK 'nın 42. dakikada geliştirmiş olduğu atak sonucunda ceza alanı içerisinde yapılan ortayı çıkarmaya çalışan Niğde Belediyespor'lu Bünyamin topu kendi kalesine gönderdi ve durum Kırıkkale FK lehine 0-1 oldu. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Kırıkkale FK yine atak başladı. Niğde Belediyespor kalesini sürekli yoklayan Kırıkkale FK, karşılaşmanın 9 dakika uzamasını iyi değerlendirerek, Dk 90+ 1 de sağ taraftan atak geliştirdi. Atağı önlemek için kalesinden ayrılan Niğde Belediyespor kalecisi Bünyamin topu kontrol etmek istediği sırada ayağının kaydı ve düştü. Boşta kalan topu Kırıkkale FK'lı oyuncu Yıldıray kaleye göndererek golü kaydetti ve takımını 0-2 üstünlüğe taşıdı. İlerleyen uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca Kırıkkale FK, Niğde Belediyespor deplasmanından maçı 0-2 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.