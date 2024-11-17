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Giriş Tarihi: 17.11.2024

Salladık ama yıkamadık!

Birçok değerde Galler’e büyük üstünlük sağlayan A Milli Takımımızın performansı üç puanı getirmeye yetmedi

Salladık ama yıkamadık!
Kaçırdıklarıyla Türkiye'yi üzen A Milli Takımımız, istatistiklerde Galler'e büyük üstünlük gösterdi. Ay-Yıldızlılar, yüzde 63 topla oynama değeriyle öne çıkarken rakibine %37'lik fırsat verdi. Kaleyi 25 kez bombardımana tutan milliler, 3 isabet sağladı. Galler, sadece 4 kez tehdit ederken 1'inde çerçeveyi bulabildi. Milliler; orta (26), başarılı pas (467), top çalma (20), uzun top (%52), ikili mücadele kazanma (68'e 39), hava top alma (25'e 19) ve topu geri kazanma (62) değerlerinde fark attı. Ayrıca kırmızı-beyazlı ekibimiz top kaybını rakibine göre (9) daha az (5) gerçekleştirdi.
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Salladık ama yıkamadık!
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