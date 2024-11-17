Salladık ama yıkamadık!

Kaçırdıklarıyla Türkiye'yi üzen A Milli Takımımız, istatistiklerde Galler'e büyük üstünlük gösterdi. Ay-Yıldızlılar, yüzde 63 topla oynama değeriyle öne çıkarken rakibine %37'lik fırsat verdi.Galler, sadece 4 kez tehdit ederken 1'inde çerçeveyi bulabildi.Ayrıca kırmızı-beyazlı ekibimiz top kaybını rakibine göre (9) daha az (5) gerçekleştirdi.