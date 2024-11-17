Şölen salıya kaldı

Bu sonucun ardından gözler Karadağ ile deplasmanda oynayacağımız son maça çevrildiMaçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Kerem Aktürkoğlu, şunları söyledi: "Kayseri halkına teşekkür ederiz, harika bir ortam vardı. Galibiyet hediye etmek istiyorduk ama kaçırdığım penaltıdan dolayı bunu yapamadık. Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Bundan dolayı halkımızdan özür diliyorum. Umarım Karadağ maçında gerekeni yaparız ve A Ligi'ne çıkarız. Her maça galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi, Karadağ karşısında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum.''A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli stoper, Ay-Yıldızlı ekibimizin Karadağ'la oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.40. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Galler ceza sahası içinde rakibi tarafından ayak bileğine basılarak düşürüldü. Kaleci ile de çarpışan Kerem, acılar içerisinde yerde kaldı. Oyun uzun süre devam etti. Milli futbolcu tedavisinin ardından sahaya dönerkenAy-Yıldızlı oyuncular ve kenar yönetimin penaltı itirazı sonuçsuz kaldı.TEKNIK direktör Vincenzo Montella, Milli Takımımız'ın kazandığı penaltıyı Orkun'un kullanmasını istedi. Deneyimli hocanındiye bağırması dikkat çekerken topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, direğe nişanladı.Dünkü karşılaşmanın ardından puanını 11'e çıkarıp liderliğini sürdüren Milli Takım, salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi kazandığı takdirde hesap-kitap yapmadan Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Galler'in galip geldiği, millilerin berabere kaldığı senaryoda averaj hesapları devreye girecek. Ay-Yıldızlıların averajda +3 avantajı bulunuyor. Öte yandan gruplarda ikinci sırada tamamlayanlar, üst ligin üçüncüleriyle playoff'ta karşılaşacak.