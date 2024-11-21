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Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:38

Beşiktaş'ta Ernest Muci korkusu! Göztepe maçında oynayacak mı?

Arnavutluk’un Ukrayna ile karşılaştığı maça ilk 11’de başlayan ancak sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Beşiktaş'ın genç yıldızı Ernest Muci'nin durumu henüz netleşmedi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta Ernest Muci korkusu! Göztepe maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Ernest Muci belirsizliği sürüyor.

Ernest Muçi, geçtiğimiz hafta Arnavutluk Milli Takımı'nın antrenmanında belinin üzerine düşerek sakatlık yaşamıştı. 23 yaşındaki futbolcu ertesi gün idmana çıkınca herkes derin bir nefes almıştı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Ancak Muçi'nin sakatlık kâbusu bununla bitmedi. Arnavutluk'un Ukrayna ile karşılaştığı maçta ilk 11'de yer alan hücum oyuncusu, sakatlık nedeniyle 51. dakikada kenara alındı.

KONTROLLER SONRASI BELLİ OLACAK

Yapılacak kontrollerden sonra net durumu ortaya çıkacak olan futbolcunun Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı böylelikle netleşecek.

Genç yıldız Muçi, bu sezon ligde 3 gol ve 1 asistle oynadı.

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Beşiktaş'ta Ernest Muci korkusu! Göztepe maçında oynayacak mı?
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