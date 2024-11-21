Beşiktaş’ta Ernest Muci korkusu! Göztepe maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Ernest Muci belirsizliği sürüyor.
Ernest Muçi, geçtiğimiz hafta Arnavutluk Milli Takımı'nın antrenmanında belinin üzerine düşerek sakatlık yaşamıştı. 23 yaşındaki futbolcu ertesi gün idmana çıkınca herkes derin bir nefes almıştı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Ancak Muçi'nin sakatlık kâbusu bununla bitmedi. Arnavutluk'un Ukrayna ile karşılaştığı maçta ilk 11'de yer alan hücum oyuncusu, sakatlık nedeniyle 51. dakikada kenara alındı.
KONTROLLER SONRASI BELLİ OLACAK
Yapılacak kontrollerden sonra net durumu ortaya çıkacak olan futbolcunun Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı böylelikle netleşecek.
Genç yıldız Muçi, bu sezon ligde 3 gol ve 1 asistle oynadı.