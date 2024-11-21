SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığına yeniden aday olacak mı? Resmen açıkladı…

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Arat, yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili kendisine gelen soruyu yanıtladı.



Arat, "Şu anda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurulu'nun oylarıyla seçildik. Genel kurul üyelerimizin bu yetki çerçevesinde tüzük gereği nasıl hareket etmemiz gerekiyorsa öyle hareket edeceğiz. Bu tüzük adaylığın ne zaman açıklanacağıyla ilgili metinler doludur. Kimsenin haftalık programına göre hareket etmeyiz." ifadelerini kullandı.



İŞTE ARAT'IN CEVABI:

"Şu anda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurulu'nun oylarıyla seçildik. Genel kurul üyelerimizin bu yetki çerçevesinde tüzük gereği nasıl hareket etmemiz gerekiyorsa öyle hareket edeceğiz. Bu tüzük adaylığın ne zaman açıklanacağıyla ilgili metinler doludur. Kimsenin haftalık programına göre hareket etmeyiz. Bunları bir kenara bırakacak olursak önemli olan tek gündem Beşiktaş tüzüğüdür. Beşiktaş'ı temsilen bu makamda bulunmanın sorumlulukları var. Sorumluluktan kaçmadan bunları gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş'ın mali genel kurulları önemli yerlerdir. Geleceksiniz, hakaret etmeden dertleşeceksiniz. Yönetimin hatası varsa söyleyeceksiniz. Bu iş sosyal medyadan, gazete röportajlarından, televizyon programlarından olacak şeyler değildir. Adaylık konusu gündemimizde olmadığını bilmenizi istiyorum. Bizim için birinci konu mali olarak sürdürülebilir olması ve Futbol A takımımızın başarıl olması. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli eski yönetici arkadaşlarımızın açıklamalarını değerli buluyorum. Onlar Beşiktaşlı. Kendi yaşadıkları sıkıntılı günlerin benzerini belki de burada gördüler, ona dikkat etmeye çalıştılar. Beşiktaş bireysel olarak korunacak yer değildir."