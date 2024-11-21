SON DAKİKA: Süper Lig’de 13’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemleri duyurdu.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:
CUMARTESİ
13.30 Eyüpspor – Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK – Başakşehir FK: Ozan Ergün
16.00 Kayserispor – Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bodrum FK – Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
PAZAR
13.30 Sivasspor – Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 Konyaspor – Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Samsunspor – Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş – Göztepe: Alper Akarsu
PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor – Adana Demirspor: Mehmet Türkmen