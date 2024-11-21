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Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:59

SON DAKİKA: Süper Lig’de 13’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Ligde 13’üncü haftada oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

DHA
SON DAKİKA: Süper Lig’de 13’üncü haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemleri duyurdu.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

CUMARTESİ

13.30 Eyüpspor – Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK – Başakşehir FK: Ozan Ergün

16.00 Kayserispor – Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bodrum FK – Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

PAZAR

13.30 Sivasspor – Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00 Konyaspor – Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Samsunspor – Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş – Göztepe: Alper Akarsu

PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor – Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

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SON DAKİKA: Süper Lig’de 13’üncü haftanın hakemleri belli oldu
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