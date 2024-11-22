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Giriş Tarihi: 22.11.2024 17:36

Galatasaray kafilesi Bodrum'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Victor Osimhen, burada yoğun ilgiye karşılandı.

AA
Galatasaray kafilesi Bodrum’a geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 13.haftasında konuk olacağı Bodrum FK maçı için İstanbul'dan uçakla kente geldi.

Taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği sarı-kırmızılı kafile, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ayrıldı.

OSIMHEN'E YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen kendisine yoğun ilgi gösteren taraflara üçlü çektirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da taraftarları selamladı.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

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Galatasaray kafilesi Bodrum'a geldi
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