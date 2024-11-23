BEŞİKTAŞ HABERİ: İmmobile hesapları altüst etti

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile, 2 Kasım'da oynanan Kasımpaşa maçına 11'de başlamış ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamamıştı. Ardından Malmö ve Başakşehir karşılaşmalarını kaçıran golcü futbolcunun, milli arada takıma dönmesi beklense de bu gerçekleşmedi. Dün ilk kez takımla çalışan 34 yaşındaki santrfor, Göztepe maçında kadroya dahil edilse dahi hazır olmadığı için 11'de yer almayacak. Bu durum, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un planlarını bozdu.

SEMİH KILIÇSOY'U FORVETTE DÜŞÜNÜYORDU

Siyah-beyazlılar yarın Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. Hollandalı hoca, Semih Kılıçsoy'u santrfor, Ernest Muçi'yi ise sol kanat olarak düşünüyordu. Ancak Muçi'nin de Arnavutluk Milli Takımı'ndan sakat dönmesi deneyimli çalıştırıcının planlarını altüst etti. Van Bronckhorst'un kafasında şimdi iki ayrı plan var.

MUSTAFA HEKİMOĞLU YA DA JOAO MARİO

Giovanni van Bronckhorst'un denklemindeki planlardan biri, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun santrfor bölgesinde görev alması ve Semih Kılıçsoy'un sol kanada geçmesi üzerine kurulu. Diğer plan ise Joao Mario'nun sol kanat, Semih'in de santrfor oynamasına göre yapıldı. 49 yaşındaki hocanın, bu iki seçenekten birini bugünkü taktik antrenman sonrası karara bağlayacağı kaydedildi.