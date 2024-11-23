FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için rekor bonservis bekleniyor

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertliler, Al Nassr'dan Talisca'yı isterken, Suudi kulübü de Fenerbahçe'den En Nesyri'ye talip olmuştu. Faslı forvet gibi yıldız bir golcüyü ara transfer döneminde bulmanın çok zor olduğunu düşünen yönetim, Al Nassr'ın bu teklifine olumsuz cevap vermişti. Ancak Suudi ekibinin En Nesyri ısrarının bitmediği öğrenildi.

Al Nassr, teklifini 34 milyon Euro'ya kadar çıkarırken, bu rakam yeni bir rekor beklentisini de beraberinde getirdi. Yaz transfer döneminde sol beki Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro gibi yüksek bir bedelle İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a gönderen sarı-lacivertliler, En Nesyri'nin satışına onay verirse söz konusu rakamın da üstüne çıkacak ve bu yeni bir rekor olacak. Her şeye rağmen yönetimin, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle alınan Faslı forveti satmaya hala yanaşmadığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin ara transferde ilk hedefi olan Anderson Talisca'da ise sorun çıkaran tarafın yıldız oyuncu değil, kulübü Al Nassr olduğu ortaya çıktı. Sportif Direktör Mario Branco ve yönetim Talisca ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç alsa da sarı-lacivertliler, Suudi kulübünün inadını kıramadı. Buna rağmen oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istediği için yönetimin transferde elinin güçlü olduğu ifade edildi. (Milliyet)

