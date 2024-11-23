GALATASARAY HABERİ: İcardi’nin ameliyat günü belirsiz

Ailevi durumu nedeniyle Arjantin'de bulunan İcardi'nin ameliyat günü belirsizliğini koruyor. 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihi için temaslarını sürdürüyor. Ödeminin inmesi sonrası ameliyat masasına yatacak olan futbolcu, önceki gün şarkıcı Greeicy'nin konserindeydi.

Yıldız santrfor, 32 yaşındaki şarkıcı ile sohbet edip sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bu fotoğrafı paylaştı. Greeicy de bu paylaşıma, "Zamanın için teşekkürler" notu ile yanıt verdi. Arjantin medyasına göre bu hareketi ile Wanda Nara'yı çılgına çeviren İcardi, eski eşinin aramalarına geri dönmedi.