KAYSERİSPOR FENERBAHÇE CANLI | Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11’leri belli oldu

Fenerbahçe'de hedef hem dörtte dört yapmak hem de akşam saatlerinde sahaya çıkacak Galatasaray'ı baskı altına almak. Teknik direktör Jose Mourinho, Zenit maçında takımının performansından memnun olduğunu ancak bunun da üzerine çıkmaları gerektiğini oyuncularına vurguladı.

Hafif sakatlığı bulunan Maximin'i kadroya almayan Mourinho, ilk etapta sol bek olarak planladığı Kostic'i, Maximin'in bölgesine çekme kararı aldı. İleri uçta En Nesyri, Dzeko'nun bir adım önünde yer alırken stoperde Djiku-Becao oynayacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Kartal, Bourabia, Baran Ali, Bahoken, Cardoso

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, En-Nesyri

GÜRCAN BİLGİÇ - MOURINHO SONUNDA FARKI ANLADI

Klasik yorumla başlayalım. Milli maç dönüşleri büyük takımlar için hep sıkıntılı olur. Üstelik maç deplasmandaysa bir de buna konsantrasyon problemi de eklenir. O yüzden Fenerbahçe için maçın kolay olması, oyuncuların ekstra performansına bağlı. Bu noktada arayı İstanbul'da geçiren Fred ve Tadic'in altını çizelim. Sezon başından beri ilk kez Fenerbahçe'nin öyle bir maçta nasıl oynayacağı konusunda endişemiz yok. Trabzonspor galibiyeti sonrasında Sivas ve Zenit karşılaşmalarındaki 'Coşkulu' oyunun devamını bekliyoruz.

Mourinho, sonunda Süper Lig ile Premier Lig arasındaki farkı anladı. Buradaki rakipler içeride veya dışarıda farklı oynamıyorlar. Ve Fenerbahçe'nin 'Büken' futboluna devam edip seriyi sürdürmesi gerekiyor. Bu maç sadece 27 günde oynanacak 7 karşılaşma için bir başlangıç olacak. İlk yarı biterken hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye'de güçlerini ortaya koyma ve endişelere son verme imkânına da sahipler. 7'de 7 ile çıkarlarsa da şaşırmam. Transferdeki Talisca dedikoduları da kadrodaki 3-4 oyuncuda artı performans sağlayabilir. Szymanski, Fred, En-Nesyri forma savaşında ciddi bir rakiple karşılaşacak. Eğer "Biz buradayız" diyorlarsa önlerinde kendilerini gösterecekleri 7 maç var.