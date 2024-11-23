Son adım Macaristan!

UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi dün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. B Ligi grup aşamasında son maçlara kadar yenilgisiz lider olarak gelip önce Galler ile berabere kalan, ardından da deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olarak ayağına kadar gelen fırsatı kaçıran Ay-Yıldızlılar, play-off'ta Macaristan ile eşleşti.
Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak turda ilk maç, 20 Mart 2025'te Türkiye'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart 2025'te deplasmanda olacak. Karşılaşmalar sonrasında üstünlük kuran taraf, adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.
UEFA Uluslar Ligi'nde bir sonraki turnuva 2026 yılının sonbahar mevsiminde başlayacak.
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
A LİGİ ÇEYREK FİNAL
Danimarka-Portekiz
Hollanda-İspanya
Hırvatistan-Fransa
İtalya-Almanya
A LİGİ MUHTEMEL YARI FİNAL
Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa
İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz
A/B PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
TÜRKiYE-MACARISTAN
Ukrayna-Belçika
Avusturya-Sırbistan
Yunanistan-İskoçya
B/C PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:
Kosova-İzlanda
Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan-Gürcistan
Slovakya-Slovenya
C/D PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:
Cebelitarık-Letonya
Malta-Lüksemburg
'BİZİM İÇİN FARK ETMEZ'
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hedeflerinin A Ligi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Açıkçası rakip kim olursa olsun fark etmeyecekti. Sıkı şekilde rekabet edebileceğimiz bir ekip. Biz onları, onlar da bizi tanıyor. İki maçlık seride doğru bir konsantrasyonla oynayarak A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz."