Son adım Macaristan!

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi dün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak turda ilk maç, 20 Mart 2025'te Türkiye'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart 2025'te deplasmanda olacak.UEFA Uluslar Ligi'nde bir sonraki turnuva 2026 yılının sonbahar mevsiminde başlayacak.Danimarka-PortekizHollanda-İspanyaHırvatistan-Fransaİtalya-AlmanyaHollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransaİtalya-Almanya/Danimarka-PortekizTÜRKiYE-MACARISTANUkrayna-BelçikaAvusturya-SırbistanYunanistan-İskoçyaKosova-İzlandaBulgaristan-İrlanda CumhuriyetiErmenistan-GürcistanSlovakya-SlovenyaCebelitarık-LetonyaMalta-LüksemburgA Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hedeflerinin A Ligi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Açıkçası rakip kim olursa olsun fark etmeyecekti. Sıkı şekilde rekabet edebileceğimiz bir ekip. Biz onları, onlar da bizi tanıyor. İki maçlık seride doğru bir konsantrasyonla oynayarak A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz."